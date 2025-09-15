#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Происшествия

Семь школьников получили ожоги, устроив "футбол" с химическими веществами в Павлодаре

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди, дети, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 14:37 Фото: akorda.kz
Семь учеников шестого класса школы №37 города Павлодара доставлены в детскую областную больницу после того, как получили ожоги при игре с химическими веществами на футбольном поле, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 15 сентября 2025 года, вызов в "скорую помощь" поступил в 12:49. По данным медиков, дети получили термические ожоги кистей рук, лица и глаз. На место были направлены две бригады скорой помощи.

"Всего семь пострадавших, у которых диагностированы термические ожоги кистей рук, лица и глаз, полученные после игры с химическими веществами "Крот"+мохито+фольга. Тяжелых пациентов нет. Все учащиеся шестого класса доставлены в детскую областную больницу", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, школьники смешали "Крот" с мохито, добавили фольгу, после чего пинали емкость. В результате произошла реакция, вызвавшая ожоги. 

По предварительным данным ДЧС города, произошел хлопок в бутылке, и она разорвалась.

Все пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Ирина Адылканова
Читайте также
Землетрясение произошло в Каспийском море
12:52, Сегодня
Землетрясение произошло в Каспийском море
В Алматинской области загорелся мусорный полигон
06:59, Сегодня
В Алматинской области загорелся мусорный полигон
Новорожденного экстренно эвакуировали вертолетом из Зайсана в Усть-Каменогорск
20:54, 14 сентября 2025
Новорожденного экстренно эвакуировали вертолетом из Зайсана в Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: