Семь школьников получили ожоги, устроив "футбол" с химическими веществами в Павлодаре

Семь учеников шестого класса школы №37 города Павлодара доставлены в детскую областную больницу после того, как получили ожоги при игре с химическими веществами на футбольном поле, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 15 сентября 2025 года, вызов в "скорую помощь" поступил в 12:49. По данным медиков, дети получили термические ожоги кистей рук, лица и глаз. На место были направлены две бригады скорой помощи.

"Всего семь пострадавших, у которых диагностированы термические ожоги кистей рук, лица и глаз, полученные после игры с химическими веществами "Крот"+мохито+фольга. Тяжелых пациентов нет. Все учащиеся шестого класса доставлены в детскую областную больницу", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, школьники смешали "Крот" с мохито, добавили фольгу, после чего пинали емкость. В результате произошла реакция, вызвавшая ожоги.

По предварительным данным ДЧС города, произошел хлопок в бутылке, и она разорвалась.

Все пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего уточняются.