В Минтруда рассказали о занятости молодежи

Общая численность занятой молодежи составила 2,1 млн. человек: 1,5 млн среди занятой молодежи относится к числу наемных работников, 456 тысяч - к числу самостоятельно занятых.

На заседании правительства министр труда и социальной зашиты населения РК Мадина Абылкасымова рассказала о мерах, принимаемых по обеспечению занятости и социализации молодежи, передает корреспондент Zakon.kz.

"Сегодня разработана Дорожная карта по обеспечению занятости и социализации молодежи. Совместно с министерством общественного развития проведена работа по классификации молодежи по уровню образования, социальному статусу, опыту работы, по уровню доходов и типу места проживания (город/село). Определены 7 категорий молодежи, по которым в рамках Дорожной карты будут реализованы конкретные целевые меры в зависимости от потребности в образовании, трудоустройстве и социальной поддержке", - сказал она.

При общем уровне безработицы по республике 4,9% молодежная безработица находится на низком уровне и составляет 3,8%, или 82,4 тысяч человек.

"По итогам второго квартала 2018 года общая численность занятой молодежи составила 2,1 млн человек. 1,5 млн среди занятой молодежи относится к числу наемных работников, 456 тысяч - к числу самостоятельно занятых. Ежегодно на рынок труда выходит более 120 тысяч выпускников школ, из которых поступают в колледжи - 18 %, переходят в вузы - 60 %, остаются без квалификации - 19% прочие - 4 % (уехали из страны, призваны в армию и другое)", - проинформировала глава ведомства.

Как отметила М. Абылкасымова, по уровню образования 36% молодежи имеют высшее образование, 39% - средне специальное образование, 25% - основное, общее, начальное образование.

"Дополнительно в рамках программы предусматриваются следующие инструменты господдержки молодежи. Во-первых, на базе колледжей и учебных центров для получения востребованных на рынке труда навыков на краткосрочное профессиональное обучение из числа молодежи направлено 13,5 тысяч человек. Во-вторых, на обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау-Бизнес" в текущем году направлены 4 536 молодых людей, 396 человек получили микрокредиты", - сообщила министр.

В-третьих, по ее словам, по состоянию на 1 сентября 2018 года в рамках программы трудоустроено 136,9 тыс. молодых людей, из которых на постоянные рабочие места трудоустроены 86,7 тысяч человек.

"Проектом бесплатное техническое и профессиональное обучение для всех охвачены 38 тысяч молодых людей. Ежегодно по данному направлению обучаются более 21 тысячи человек. В рамках синергии с другими программами предоставляется дополнительный инструмент - "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін"). По проекту "Серпін" предоставляется возможность молодежи для получения бесплатного высшего и технического и профессионального образования", - уточнил она.

По данным главы Минтруда, в настоящее время в 26 вузах страны обучаются 16 472 человека. В текущем году участниками проекта в вузы станут 5 089 человек, в ТиПО – 715.

"В рамках реализации Дорожной карты по обеспечению занятости и социализации молодежи предлагается ряд мер. Для снижения уровня незанятой молодежи увеличить число претендентов на получение технического и профессионального образования лицам, оставшихся без квалификации. Расширение перечня квалификации и навыков по краткосрочному профессиональному обучению. Установление приоритетного права для молодежи в получении микрокредитов", - заключила М. Абылкасымова.

Ксения Давыдова, Астана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!