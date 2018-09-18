Комплексный план развития Астаны одобрен Правительством РК

Обеспечение жильем, школами и больницами – все это предусмотрено в плане.

Первый вице-министр РК Аскар Мамин отметил, что Комплексный план развития города Астана является основным для дальнейшего благоустройства развития Астаны на 2019-2023 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

«В соответствии с планом в 2023 году количество населения вырастет до 1 млн 500 тысяч человек», - сказал он на заседании правительства.

В связи с этим, по словам Мамина, вопросы обеспечения инженерными коммуникациями, теплом, энергетикой населения, создания объектов здравоохранения, образования приобретают еще большое значение.

«В этом Комплексном плане данные мероприятия хорошо продуманы. В ближайшие пять лет будет возведено около 10 млн квадратных метров жилья, 500 тысяч человек будет обеспечено жильем, 37 школ будет построено, 13 объектов здравоохранения. Через использования механизмов ГЧП многие проекты будут построены. В целом, будет привлечено около 6 трлн частных инвестиций», - подчеркнул он.

Более подробно о мероприятиях, входящих в Комплексный план, рассказал ранее новый аким города Бахыт Султанов.

В целом, члены кабмина поддержали реализацию этого плана.

Ксения Давыдова, Астана

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