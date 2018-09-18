В РК утвердили тарифы на акушерско-гинекологические услуги в рамках ГОБМП и ОСМС

Так, тариф на кесарево сечение со значительными по тяжести операциями составляет 464 915,75 тенге.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 5 сентября 2018 года утвердил тарифы на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, передает Zakon.kz.

Как поясняется, тариф за один пролеченный случай по клинико-затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю для субъектов здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь по формам стационарная или стационарозамещающая помощь определяется при оказании стационарной медпомощи тариф за один пролеченный случай по КЗГ с учетом коэффициентов затратоемкости каждого вида КЗГ, базовой ставки, которая составляет 99 889,51 тенге и следующих поправочных коэффициентов согласно Методике формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

КЗГ - клинико-затратная группа; ВК - весовой коэффициент.

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