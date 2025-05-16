Изменились правила оплаты услуг медорганизаций в рамках ГОБМП и ОСМС

Приказом министра здравоохранения от 8 мая 2025 года внесены изменения в правила оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

В частности, указывается, что протокол исполнения договора закупа услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС за счет активов Фонда и средств целевого взноса, выделяемых на ГОБМП, формируется Фондом в ИПС в ручном или автоматизированном режиме и подписывается руководителем или уполномоченным лицом от имени Фонда и поставщика на бумажном носителе и заверяется печатями Фонда и поставщика (при ее наличии) или формируется в виде электронного документа, подписанного их ЭЦП.

В протоколе исполнения договора закупа услуг отражаются:

иные выплаты – при наличии решения судебных органов, результатов сверки за прошедшие платежные периоды по проведенным платежам, перерасчета сумм, подлежащих оплате ввиду изменения законодательства РК либо по иным основаниям;

иные вычеты – при наличии решения судебных органов, превышения годовой суммы договора закупа услуг, предусмотренной договором закупа услуг, результатов сверки за прошедшие платежные периоды по проведенным платежам, применения штрафных санкций по результатам мониторинга надлежащего исполнения договора закупа услуг или внепланового мониторинга после закрытия отчетного периода, перерасчета сумм, подлежащих оплате ввиду изменения законодательства РК либо по иным основаниям.

По результатам оплаты услуг Фонд ежеквартально осуществляет сверку исполнения объемов медицинских услуг и финансовых обязательств по договорам закупа услуг с формированием соответствующего акта сверки.

В акте сверки по итогам второго и третьего кварталов текущего года отражаются объемы и суммы уменьшения договора закупа услуг:

по результатам мониторинга качества и объема, за исключением непредотвратимых летальных случаев и видов медицинской помощи, по которым оплата осуществляется по комплексному подушевому нормативу, подушевому нормативу и комплексному тарифу;

неисполнения объемов медицинских услуг, за исключением видов медицинской помощи, по которым оплата осуществляется по комплексному подушевому нормативу, подушевому нормативу и комплексному тарифу.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в договоре закупа услуг или обстоятельств, связанных с неготовностью в информационных системах, подтвержденных письмом уполномоченного органа или Фонда, Фонд составляет акт сверки после устранения обстоятельств непреодолимой силы или обстоятельств, связанных с неготовностью в информационных системах.

Оплата услуг поставщиков-субъектов здравоохранения, оказывающих ПМСП прикрепленному населению, осуществляется в пределах суммы, предусмотренной договором закупа услуг за:

оказание услуг ПМСП прикрепленному населению;

оказание неотложной медицинской помощи прикрепленному населению для обслуживания 4 категории срочности вызовов;

обеспечение специализированными лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина;

разукрупнение субъектов ПМСП для обеспечения доступности;

на выплату доплат водителям отделений скорой медицинской помощи (мобильных бригад) при организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за особые условия труда в размере 200% от базового должностного оклада;

за оказание медицинской помощи в организациях среднего образования, не относящихся к интернатным организациям;

стимулирование работников поставщика, оказывающего медицинскую помощь специалистами ПМСП, за достигнутые индикаторы конечного результата деятельности субъектов ПМСП.

Предусматривается, что Управления здравоохранения ежемесячно до 20 числа следующим за отчетным периодом предоставляют отчет в фонд по выплатам доплат водителям отделений скорой медицинской помощи (мобильных бригад) при организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за особые условия труда в размере 200% от базового должностного оклада.

Оплата за оказание услуг ПМСП прикрепленному населению осуществляется по тарифу КПН ПМСП, который включает в себя оказание услуг ПМСП по перечню услуг в рамках ГОБМП.

По субъектам ПМСП и субъектам села в ИС "ДКПН" фонд обеспечивает:

подтверждение закрытия отчетного квартала в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, при этом за 4 квартал текущего года – в январе следующего года. Закрытие отчетного квартала приостанавливается при наличии нераспределенных случаев по субъектам ПМСП в разрезе участков, к которым прикреплено население. Изменение внесенных данных за исключением фонда, со дня подтверждения закрытия отчетного периода не допускаются;

месяца, следующего за отчетным кварталом, при этом за 4 квартал текущего года – в январе следующего года. Закрытие отчетного квартала приостанавливается при наличии нераспределенных случаев по субъектам ПМСП в разрезе участков, к которым прикреплено население. Изменение внесенных данных за исключением фонда, со дня подтверждения закрытия отчетного периода не допускаются; перечисление суммы СК субъектам ПМСП и субъектам села по итогам оценки достигнутых индикаторов конечного результата за отчетный квартал в пределах выделенных средств.

Субъект ПМСП для формирования платежных документов обеспечивает:

ввод данных в ИС "РПН", при отсутствии информации об участке прикрепления по конкретному случаю, влияющему на значение индикаторов конечного результата;

подтверждение закрытия отчетного квартала в срок не позднее трех рабочих дней по завершении автоматизированного расчета значений индикаторов конечного результата и сумм СК в разрезе территориальных участков, после чего любые изменения внесенных данных невозможны;

по завершении автоматизированного расчета значений индикаторов конечного результата и сумм СК в разрезе территориальных участков, после чего любые изменения внесенных данных невозможны; ввод сводных данных за отчетный месяц по результатам распределения сумм СК по стимулированию работников ПМСП в соответствии с правилами поощрения и формирование отчета по распределению сумм СК работникам субъекта здравоохранения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в срок до 25 числа месяца, следующего за днем завершения отчетного квартала.

Указывается, что при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в договоре закупа услуг или обстоятельств, связанных с обновлениями в информационных системах, подтвержденных письмом уполномоченного органа, фонд принимает счет-реестр за оказанные услуги без СК с последующим расчетом и оплатой в следующих отчетных периодах посредством иных выплат.

Линейная шкала не применяется:

к многопрофильным городским и областным больницам, оказывающим услуги родовспоможения в отделениях беременных и рожениц и патологии беременности;

к областным и городским организациям родовспоможения по услугам, оказанным в стационарных и стационарозамещающих условиях;

к многопрофильным стационарам, оказывающим услуги родовспоможения с долей родовспоможения 45%ти выше от пролеченных случаев;

к стационарам, в том числе республиканским организациям здравоохранения, оказывающим услуги детям до одного года с долей детей до одного года 45% и более от пролеченных случаев;

к стационарам, в том числе республиканским организациям здравоохранения, оказывающим услуги детям до одного года и услуги родовспоможения с совокупной долей детей до одного года и услуг родовспоможения 45% и более от пролеченных случаев;

на услуги гемодиализа и перитонеального диализа, оказанные в стационарозамещающих и стационарных условиях;

на услуги детям с онкологическими заболеваниями;

на услуги, предоставляемые республиканскими организациями здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь больным туберкулезом;

на услуги, предоставляемые организациями здравоохранения и корпоративным фондом "University Medical Center", оказывающие медицинскую помощь больным со злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной ткани по перечню злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей и болезней крови, кроветворных органов по кодам Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра;

на высокотехнологичные медицинские услуги;

на услуги, оказанные больным инфекционными заболеваниями на койках инфекционного профиля на уровне круглосуточного стационара;

на услуги приемных покоев организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

Отмечается, что кратковременное (до трех суток включительно) пребывание пациента в круглосуточном стационаре, связанное с переводом, самовольным уходом пациента, оплачивается по фактически проведенным койко-дням от стоимости КЗГ основного диагноза или операции.

Оплата в случае непредотвратимых летальных исходов при кратковременном пребывании (до трех суток включительно) производится по 50%-ной стоимости пролеченного случая по КЗГ основного диагноза или операции, за исключением летальных исходов по неантологическому профилю.

Вместе с тем правила дополнены новым пунктом следующего содержания.

Для подтверждения предъявленных случаев, подлежащих оплате за фактически понесенные расходы, поставщик обеспечивает:

Предоставление пакета подтверждающих документов, включая:

расшифровку фактических расходов по статьям, указанным в пункте 93 правил;

копии платежных документов (счета, накладные, акты выполненных работ или оказанных услуг, платежные поручения).

Корректное и своевременное внесение данных о фактических расходах в информационные системы, включая:

информацию о закупочной стоимости лекарственных средств и медицинских изделий, не превышающей предельные цены;

данные о расходах, подтвержденные документально, в соответствии с перечнем статей, указанным в пункте 93 правил.

При лечении острых форм злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной ткани и депрессии кроветворения первичная госпитализация круглосуточного стационара оплачивается по стоимости за пролеченный случай по КЗГ основного диагноза или операции с оплатой стоимости химиопрепаратов по фактическим затратам, оплата последующих госпитализаций производится по 30%-ной стоимости пролеченного случая по КЗГ основного диагноза или операции по перечню кодов МКБ-10, с оплатой по фактическим затратам стоимости химиопрепаратов, не превышающей их предельную цену.

Поставщикам, применяющим высокодозную химиотерапию при лечении острых форм злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной ткани и депрессии кроветворения по перечню, указанному в приложении 35-1 к правилам, при последующих госпитализациях круглосуточного стационара оплачивается по 75%-ной стоимости пролеченного случая по КЗГ основного диагноза или операции с оплатой по фактическим затратам стоимости химиопрепаратов, не превышающей их предельную цену, кроме случаев проведения операции по трансплантации костного мозга.

Лечение пациентов со злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной ткани с проведением операции по трансплантации костного мозга, оплачивается по стоимости за пролеченный случай по КЗГ основного диагноза или операции с оплатой по фактическим затратам стоимости химиопрепаратов, не превышающей их предельную цену.

Также говорится, что кратковременное (до трех суток включительно) пребывание пациента в круглосуточном стационаре, связанное с переводом, самовольным уходом пациента, оплачивается по фактически проведенным койко-дням от стоимости КЗГ основного диагноза или операции с оплатой фактических затрат.

Оплата в случае непредотвратимых летальных исходов при кратковременном пребывании (до трех суток включительно) производится по 50%-ной стоимости пролеченного случая по КЗГ основного диагноза или операции с оплатой фактических затрат.

Оплата услуг поставщиков-субъектов здравоохранения, оказывающих ПМСП и специализированной медицинской помощи в стационарозамещающих и стационарных условиях и на дому прикрепленному сельскому населению, осуществляется в пределах суммы, предусмотренной договором закупа услуг за оказание:

услуг сельскому населению;

неотложной медицинской помощи прикрепленному населению для обслуживания 4 категории срочности вызовов;

обеспечение специализированными лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина;

на выплату доплат водителям отделений скорой медицинской помощи (мобильных бригад) при организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за особые условия труда в размере 200% от базового должностного оклада;

за оказание медицинской помощи в организациях среднего образования, не относящихся к интернатным организациям;

возмещение затрат вновь введенных объектов ПМСП в рамках пилотного Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения";

стимулирование работников ПМСП.

Управления здравоохранения ежемесячно до 20 числа, следующим за отчетным периодом, предоставляют отчет в Фонд по выплатам доплат водителям отделений скорой медицинской помощи (мобильных бригад) при организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за особые условия труда в размере 200% от базового должностного оклада.

Управления также ежемесячно до 20 числа, следующим за отчетным периодом, предоставляют в Фонд сводную информацию по субъектам здравоохранения села информацию по затратам вновь введенных объектов ПМСП в рамках национального проекта.

Приказ вводится в действие с 26 мая 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

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