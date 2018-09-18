В федерации бокса прокомментировали слух о возврате Головкину завоеванных поясов

Согласно распространяемой в мессенджерах информации, Альварес вновь попался на допинге.

В федерации профессионального бокса РК официально заявили, что не делали таких заявлений. А председатель правления АО "РТРК "Казахстан", к которому относится телеканал Qazsport (на который ссылались авторы рассылки), на своей странице в Facebook написал, что в ближайшее время "никакой поединок не планируется", передает Today.kz.

"Кто-то сожалеет, кто-то печалится, что Гена проиграл. Но с душой народа так играть, тем более шутить нельзя. Со вчерашнего дня много людей верят в эту ложную информацию, пишут в личку и спрашивают. Никакой поединок в скором времени не планируется. Любой бой готовится заранее, до нескольких месяцев, если будет обязательно вам сообщим", – сообщил Ерлан Карин.

Сообщается также, что рассылка о вновь попавшемся на допинге Альваресе оказалась фейком. Атлетическая комиссия штата Невада действительно отстранила Сауля Альвареса от боев до 15 ноября. Но это стандартная процедура. Запрет на поединки вводится для того, чтобы спортсмен мог восстановить силы.

15 сентября Геннадий Головкин потерпел первое поражение в профессиональной карьере проиграв мексиканцу Саулю Альваресу, который отобрал у казахстанского боксера чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBO.

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