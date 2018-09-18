Полиция примет меры к мужчине, напавшему на водителя "скорой" в Алматы

Подобное хамское поведение должно пресекаться на корню.

В пресс-службе ДВД Алматы прокомментировали видеоролик с нападением на водителя скорой помощи, распространяемый в соцсетях, передает Zakon.kz.

Сообщается, что в настоящее время сотрудниками Местной полицейской службы принимаются меры реагирования на видео, поступившее в распоряжение ДВД города.

"Водитель легкового транспорта непременно будет привлечён к ответственности, согласно действующему законодательству. Следует отметить, что такое поведение в цивилизованном обществе вообще не позволительно. Граждане в силу своих возможностей должны оказывать содействие работникам скорой помощи, оперативных и экстренных служб, тем более, если это прописано законодательно. Но подобное хамское поведение должно пресекаться на корню и по большей части непримиримость с ним идёт с воспитания в семье", - отметили в полиции.

Видеоролик с вопиющим инцидентом получил широкий резонанс. И, к слову о непримиримости к такому поведению, ни один из очевидцев не вмешался.

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