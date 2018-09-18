Алихан Смаилов стал министром финансов Казахстана

Соответствующий Указ подписал Нурсултан Назарбаев.

Алихан Смаилов назначен министром финансов Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте премьер-министра РК.





«Назначить Смаилова Алихана Асхановича министром финансов Республики Казахстан. Освободить от занимаемой должности советника Президента РК», — говорится в Указе Главы государства.

Ранее кандидатура Смаилова на данный пост была согласована в Комитете палаты по финансам и бюджету Мажилиса.

Экс-министр финансов, ныне аким Астаны, Быхыт Султанов сегодня, 18 сентября, в кулуарах правительства пожелал будущему министру мудрости и дальновидности, чтобы создавать условия для финансового развития страны.

Алихан Смаилов родился в 1972 году. В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «прикладная математика», в 1996 году — Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.

В 1993–1999 гг. работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест»; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственный инспектор Администрации Президента РК.

1999–2003 гг. — председатель Агентства РК по статистике.

2003–2006 гг. — вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

2006–2009 гг. — вице-министр финансов РК, президент НХ «КазАгро».

2009–2014 гг. — председатель Агентства РК по статистике.

2014–2015 гг. — председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

В декабре 2015 году Указом Главы государства назначен помощником Президента РК.

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