Как изменился евро

Новые банкноты номиналом 100 и 200 евро впервые показал Европейский Центробанк.

Европейская валюта сменила облик. Новые банкноты номиналом 100 и 200 евро впервые показал Европейский Центробанк. Изменили размер купюры, шрифт и количество водных знаков. Новинки поступят в обращение в мае следующего года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Главной причиной выпуска обновленных банкнот стала борьба с фальшивомонетчиками. 100 и 200 евро считаются самыми востребованными в мире. В ЕЦБ уверены, подделать новые деньги будет сложнее. Изображение цифр стало крупнее и четче, а размер банкноты меньше. Надписи на купюре под разным углом меняют цвет. В виде голограммы и водяного знака – портрет финикийской царевны Европы.

К единому стандарту приведут и все остальные купюры, кроме 500 евро. Банкноты этого достоинства больше выпускать не будут. Деньги старого образца выведут из обращения постепенно.

Ива Мерш, член правления Европейского центрального банка:

- Наши банкноты евро являются символом Европы. Злоумышленникам всегда сложнее подделать новые деньги, созданные с помощью усовершенствованных технологий защиты.

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