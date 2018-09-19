Голливудский актер сыграет царя Кира в картине «Томирис»
Его сыграет Гассан Массуд.
Фото : соцсети19 сентября 2018, 06:21
Акан Сатаев раскрыл имя актера, который сыграет роль царя Кира, сообщает Zakon.kz.
«Друзья, с радостью и гордостью хочу сообщить, что царя Кира в нашем фильме «Томирис» исполняет талантливый, харизматичный и знаменитый Гассан Массуд. Он известен своими xарактерными ролями в фильмаx Ридли Скотта, и особенно, я считаю, ролью Саладина в «Царство Небесное». Сегодня был его первый съемочный день у нас», - сообщил Акан Сатаев в Instagram.
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