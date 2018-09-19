Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Голливудский актер сыграет царя Кира в картине «Томирис»

Его сыграет Гассан Массуд.

Фото : соцсети19 сентября 2018, 06:21

Акан Сатаев раскрыл имя актера, который сыграет роль царя Кира, сообщает Zakon.kz.

«Друзья, с радостью и гордостью хочу сообщить, что царя Кира в нашем фильме «Томирис» исполняет талантливый, харизматичный и знаменитый Гассан Массуд. Он известен своими xарактерными ролями в фильмаx Ридли Скотта, и особенно, я считаю, ролью Саладина в «Царство Небесное». Сегодня был его первый съемочный день у нас», - сообщил Акан Сатаев в Instagram.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты