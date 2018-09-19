Дима Билан раскрыл подробности ДТП

Он въехал в остановившийся на светофоре Hyundai на скорости 40 километров в час.

Певец Дима Билан заявил, что стал участником ДТП на Ленинском проспекте в Москве из-за собственной невнимательности, пишет РИА Новости.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что во вторник вечером певец за рулем Ford Mustang въехал в Hyundai на юго-западе Москвы. В ГИБДД подтвердили факт ДТП на Ленинском проспекте в районе дома 146, не уточнив личностей его участников. В результате аварии никто не пострадал.

Как рассказал певец на видео, опубликованном в Instagram, он въехал в остановившийся на светофоре Hyundai на скорости 40 километров в час.

"Все обошлось! Стресс словил, конечно, но что только не бывает в этой жизни… Салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали резко, и удар был ощутимым. Я виноват в аварии, отвлекся", — написал Дима Билан в комментарии к видео.

Артист добавил, что самостоятельно вызвал ДПС и скорую помощь.

РИА Новости https://ria.ru/incidents/20180919/1528863551.html

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