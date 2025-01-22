Дима Билан раскрыл подробности смены имиджа

22 января певец поделился подробностями и причиной своего резкого преображения, сообщает Zakon.kz.

На днях Билан вызвал всеобщее удивление, когда сбрил бороду на Мальдивах. Сейчас он уже в Москве и вернулся к работе. 23 января прошли съемки клипа на песню "Горький дождь", которую для Билана написал поэт Михаил Гуцериев.

Дима играет самого себя, сюжет расскажет о контрастах между сценической и реальной жизнями людей разных видов искусства. Певец признался, что задание "сбрить бороду" ему дал режиссер, но такой бурной реакции на свое преображение совсем не ожидал.

"В итоге случайно стал главным крашем 2025 года", – поддержали певца в комментариях.

К слову на Мальдивах отдохнула и знаменитая балерина Анастасия Волочкова. Это был ее юбилейный 25-й раз визит в страну.