В Туркестане активно развивают индустриальную зону

Аким области посетил мебельную фабрику и торгово-развлекательный комплекс.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев посетил ряд объектов в областном центре, сообщает пресс-служба акима области.

В первую очередь, глава региона посетил в индустриальной зоне Туркестана мебельную фабрику "Гранд Микс". Отметим, общая стоимость проекта составляет 364 млн. тенге. Сегодня на предприятии трудятся 120 человек, а его общая площадь составляет 1,8 га. Данная фабрика изготавливает около 40 видов мебели и ежегодно выпускает готовую продукцию на сумму 150-170 млн. тенге. Основное сырье поставляют из России. Ознакомившись с работой фабрики, аким области поручил увеличить объемы производства.



Затем глава региона ознакомился со строительством торгово-развлекательного комплекса "Megacity" общей площадью 15 тыс. кв. метров. Стоимость проекта составляет 2 млрд. тенге. В будущем здесь будут работать 200 человек, которые смогут ежедневно обслуживать 800 человек. На каждом этаже 5-этажного комплекса разместят различные отделы. По словам исполнительного директора комплекса Азамата Мамеджанова, в комплексе будут расположены супермаркет, магазины одежды, развлекательные площадки и кинотеатр. Для жителей и гостей города Туркестан этот комплекс распахнет свои двери в декабре текущего года.

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