Как развивают индустриальную зону Сарани

В Карагандинской области развивается индустриальная зона в Сарани, где открываются новые предприятия. Объемы производства увеличились в 2,5 раза.

Уже создано более тысячи рабочих мест. Как развитие промышленности влияет на жизнь горожан, поделились сами жители:

Фото: Zakon.kz

"Постоянно там ведется набор сотрудников, потому что это новые производства, соответственно, вакансии постоянно есть, и при том разные специальности. И слышала, что есть обучение. Это развивающийся город, есть рабочие места, есть возможности жилья, новые дома". Жительница Сарани Екатерина Дамро

Рабочим новых заводов необходимо жилье. Поэтому сейчас активно проводится восстановление микрорайона РТИ вблизи промышленной зоны. Два дома уже заселили, еще два готовятся к сдаче. Строители восстановят еще 20 пустующих зданий, 16 из них - за счет частного бизнеса.

Фото: Zakon.kz

"Сарань очень хороший город. Всегда есть работа, приходят новые инвесторы, развивают производство. Городу только плюс, делают дворы, дороги, во многих местах повесили проекционные пешеходные переходы. Хороший город, есть у него будущее". Житель Сарани Ерсин Иманкул

Фото: пресс-служба акимата Сарани

"Я работаю сам на заводе автобусном. Конечно, многое поменялось с появлением новых заводов. Проекты эти все международные, но у них в Казахстане один партнёр компания Аллюр. И то, что они делают для города, я уверен, что в Сарани видит, замечает каждый. С восстановлением РТИ, я думаю, людей сюда больше подтянется, потому что тут сразу будет и работа им, и жилье", – рассказал житель Сарани Борис Гребенников.

Фото: Zakon.kz

"В Сарани очень много изменений. Работают новые заводы, на них трудятся наши земляки. Вы может видели, в городе ездят новые автобусы, скоро и бытовую технику будут выпускать, шины. Это ведь замечательно, все было заброшено, теперь там есть жизнь". Житель Сарани Жумабике Токушева

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что в городе действуют 6 больших предприятий – ТОО "Kazcentreleсtroprovod", ТОО "QazTehna", "ТОО "Silk Road Electronics", "ТОО "KamaTyresKZ", а также 2 шахты – шахта "Саранская" и шахта им. Т. Кузембаева.

Преобладающей на территории города является обрабатывающая промышленность, удельный вес которой в общем объеме промышленного производства составляет 90,7%.

На уже запущенных производствах успешно трудятся более 1300 граждан региона. Предприятия обеспечивают возможность обучения, в том числе за рубежом, и карьерного роста для своих сотрудников.