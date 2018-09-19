В Алматы на должность рядового госслужащего стали претендовать до 30 человек

Раньше на одно вакантное место было не более двух кандидатов.

В Казахстане внедряется новая система оплаты труда государственных служащих по факторно-балльной шкале. О преимуществах новшества Zakon.kz попросил рассказать заместителя руководителя Департамента государственной службы г. Алматы Шынарай Алимхан.

Как известно, во исполнение 5 и 6 шагов Плана Нации, Агентством РК по делам госслужбы и противодействию коррупции, разработан пилотный проект по внедрению новой модели оплаты труда, которая открывает новые возможности перед госслужащими. По мнению заместителя руководителя Департамента государственной службы г. Алматы Шынарай Алимхан, это позволило значительно оптимизировать структуру управления госаппарата и повысить эффективность его деятельности.

- В настоящее время уже наблюдается тенденция повышения заинтересованности со стороны каждого госслужащего в достижении максимальных результатов, повысилась привлекательность государственной службы, улучшился качественный состав служащих и обеспечена стабильность госаппарата, - говорит Алимхан.

Напомним, апробация пилотного проекта началась в этом году в Агентстве по делам гослужбы, минюсте и в акиматах Астаны и Мангистауской области. По данным госслужбы, оклады рядового состава госслужащих увеличились в два раза, соответственно, повысился интерес населения к деятельности в сфере госслужбы.

«К примеру, если раньше, в среднем, на одну вакансию рядового сотрудника по городу Алматы претендовало не более двух кандидатов, то теперь это количество достигло до 30 на одно вакантное место. Это обстоятельство привело к снижению сменяемости кадрового состава, госслужащие стали понимать, что получение высоких заработных плат на госслужбе возможно и достижение этого они видят в профессиональном подходе к работе», - комментирует Шынарай Алимхан.

Цифровизация направлений деятельности госорганов также позволит значительно оптимизировать отдельные бизнес-процессы, исключит на отдельных этапах человеческий фактор. К примеру, в настоящее время кадровое делопроизводство уже переведено в электронный формат посредством совершенствования системы Е-кызмет. На центральном уровне - в Агентстве создан Общий центр обслуживания, который позволил повысить рентабельность труда сотрудников путем оптимизации бизнес-процессов. Теперь сотрудники кадровой службы в территориальных департаментах Агентства сокращены, а все их функции выполняют всего лишь несколько сотрудников.

Элементарную работу сотрудников кадровых служб, в частности, формирование приказов, служебных записок и так далее, выполняют все сотрудники территориальных департаментов, которые предварительно обучены работе с системой.

При этом Алимхан отметила, что в качестве источников финансирования проекта по внедрению новой модели оплаты труда госслужащих, уполномоченным органом проводится анализ деятельности подведомственных организаций госорганов на предмет наличия дублирующих функций, изучаются бизнес-процессы, что позволит установить эффективность расходования средств. Данные вопросы сейчас тщательно прорабатываются.

Одним из этапов по снижению расходов на государственный аппарат рассматриваются сокращение объема финансирования на исследования, проводимые госорганами, а также сокращение численности внештатных работников. Одновременно, рассматривается вопрос централизации вспомогательных служб в территориальных подразделениях министерств и в подведомственных организациях.

- Работа по новым реформам в сфере госслужбы будет положительно способствовать обеспечению прозрачности принимаемых решений в органах государственного управления и созданию эффективного государственного аппарата, - считает Шынарай Алимхан.

Торгын Нурсеитова

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