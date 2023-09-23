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Кто еще претендовал на должность акима СКО

люди Фото: Акорда
Руководитель Администрации президента Олжас Бектенов принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Северо-Казахстанской области, где и назвал двух кандидатов на должность акима региона, сообщает Zakon.kz.

Олжас Бектенов зачитал депутатам письмо президента о внесении кандидатур. Оппонентом Гауеза Нурмухамбетова оказался Сатжан Аблалиев – замакима области.

"Согласно результатам открытого голосования, 56 депутатов отдали свои голоса за Сатжана Аблалиева, 118 проголосовали за Гауеза Нурмухамбетова. Всего в собрании участвовало 174 депутата", – говорится в сообщении Акорды.

В ходе представления нового акима активу области Олжас Бектенов отметил, что Гауез Нурмухамбетов обладает большим опытом работы на ответственных должностях в центральных и местных государственных органах.

Также руководитель АП поблагодарил бывшего акима региона Айдарбека Сапарова за эффективную работу и отметил, что под его руководством в регионе повысились темпы развития агропромышленного комплекса, введены новые предприятия, привлечены инвестиции, повышена туристическая привлекательность региона.

"Особое внимание в выступлении было уделено поручениям главы государства, озвученным в Послании народу от 1 сентября текущего года. Перед новым руководством области поставлен ряд задач, в том числе по дальнейшему развитию региональной экономики, обеспечению граждан качественной питьевой водой и необходимой социальной инфраструктурой, развитию медицины, а также ремонту ТЭЦ-2", – говорится в тексте Акорды.

Кресло акима Северо-Казахстанской области пустовало с 4 сентября. Прежний аким региона Айдарбек Сапаров возглавил Министерство сельского хозяйства. Спустя 19 дней 23 сентября на его место назначили Гауеза Нурмухамбетова.

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