Киркоров и Басков извинились за скандальную «Ибицу» пародией

Киркоров и Басков поют о том, что и впрямь заслуживают обрушившуюся на них критику и называют себя «тупыми».

Певцы Филипп Киркоров и Николай Басков извинились за свой раскритикованный клип на песню «Ибица» новым видео, сообщает Рамблер-новости.

Клип, озаглавленный как «Извинение за "Ибицу"», было опубликовано на YouTube-канале «Чикен Карри» и представляет собой пародию на нашумевшее видео американского рэпера Канье Уэста на песню I Love It.

Видео начинается с обращения фанатки Народных артистов России, которая заявляет, что больше не любит их, так как они «скатились» и «опозорили» Россию своим предыдущим клипом.

После этого Киркоров и Басков поют о том, что и впрямь заслуживают обрушившуюся на них критику и называют себя «тупыми».

7 сентября состоялась премьера видео на дуэт Киркорова и Баскова «Ибица». С тех пор клип посмотрели почти 10 миллионов раз, при этом более 200 тысяч человек поставили ему дизлайк.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!