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Законодательство РК

Киркоров, Басков и Канделаки попали под санкции Австралии

Киркоров, Басков и Канделаки попали под санкции Австралии Фото: Instagram/fkirkorov
В санкционный список Австралии попали еще 55 россиян, среди которых оказались Филипп Киркоров и Николай Басков, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило МВД страны. 

В список также внесены певцы Николай Расторгуев и Олег Газманов. 

Вместе с тем, ограничения введены в отношении медиаменеджеров — Олега Добродеева (ВГТРК), Алексея Пиманова (АО ТО "Красная звезда") и Тины Канделаки ("Газпром-медиа Развлекательное телевидение"), в отношении журналиста Артема Шейнина и политологов Дмитрия Куликова и Сергея Караганова.

В санкционном списке также оказалась сенатор Людмила Нарусова – мать Ксении Собчак. 

Вновь введенные ограничения направлены против лиц, которых Австралия подозревает в причастности к "депортации украинских детей, вывозимых Россией из регионов, временно находящихся под контролем России". 

Ранее стало известно, что казахстанские компании попали в санкционные списки. По данным Минторговли РК, в санкционные списки ряда западных стран попали ТОО "Elem Group" и ТОО "Da Group 22".

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