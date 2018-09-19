Важная информация родителям школьников

Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся на уровне основного среднего образования составляет не более: в 5 классе - 32 часов, в 6 классе - 32 часов, в 7 классе - 34 часов, в 8 классе - 35 часов, в 9 (10) классе - 36 часов в неделю.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

1. Территория школ должна иметь ограждение по всему периметру. Ограждение должно быть без повреждений.

2. Количество всех школьников не должно превышать проектную вместимость школы.

3. Поверхность пола во всех помещениях должна быть ровной, без щелей, изъянов и механических повреждений.

4. Здания объектов оборудуются системами вентиляции и кондиционирования воздуха.

5. Не допускается привлекать школьников к очистке осветительной арматуры и мытью окон.

6. Влажную уборку помещений проводит техперсонал организаций.

7. Количество уроков в расписании согласовывается с родительским комитетом.

8. В санитарных узлах объектов устанавливают унитазы, умывальные раковины, средства для мытья и сушки рук, урны для сбора мусора. Унитазы для обучающихся и воспитанников размещаются в закрытых кабинах, для предшкольных классов объектов образования устанавливают детские унитазы.

9. Для обучающихся первой смены в общеобразовательных организациях предусматривается одно-двухразовое питание - второй завтрак или второй завтрак и обед, для обучающихся второй смены - полдник, для групп продленного дня - второй завтрак, обед и полдник.

10. На объектах образования, за исключением ВУЗ не допускается установка автоматов, реализующих пищевые продукты.

11. Наполняемость классов для общеобразовательных организаций устанавливается не более 25 учащихся. В старших классах общеобразовательных школ, специализированных организациях образования, гимназиях и лицеях допускается снижение наполняемости классов до 20 учащихся.

12. Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся на уровне основного среднего образования составляет не более: в 5 классе - 32 часов, в 6 классе - 32 часов, в 7 классе - 34 часов, в 8 классе - 35 часов, в 9 (10) классе - 36 часов в неделю.

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