Минпросвещения сокращает нагрузку на школьников из-за изменения сроков обучения

Министерство просвещения подготовило изменения в типовые учебные программы по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, в предстоящем учебном году сокращаются учебные часы по всем предметам для школьников в связи с возвратом к 34-недельному учебном году.

Так, для первоклассников предусмотрено снижение учебных часов по всем предметам со 114 до 102 часов.

Учебная программа по учебному предмету "Казахский язык" для 2-4 классов уровня начального образования (с казахским языком обучения) соответственно сокращается со 144 до 136 часов, аналогично снижается нагрузка по русскому языку и другим предметам, для 5-9 классов часы обучения по казахсткому, русскому и английским языкам языку снижаются со 108 до 102 часов в год.

Трудовое обучение для 1-4 классов займет 33 часа в год вместо ранее утвержденных 35. Алгебра для учащихся 7-9 классов займет 102 часа вместо 108, геометрия – 68 часов вместо 72, химия и география также займут 68 часов в год. Информатика для 5-9 классов – 34 часов вместо 36, на историю Казахстана также отводится 68 часов вместо 72. На физкультуру для 5-9 классов отводится 102 часа вместо 108.

Для старшеклассников (10-11 класс) на обучение казахскому языку отводится 68 часов вместо 72, на обучение русскому языку предусмотрено 34 недели вместо 36 в школах естественно-математического направления, и 68 часов вместо 72 в школах общественно-гуманитарного направления.

Таким образом, на две недели сокращается обучение по всем предметамх для учащихся всех классов.

Как поясняется, это связано с тем, что переход на 36-недельный учебный год требует необходимой дополнительной подготовки.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 сентября.

Ранее сообщалось, что Мининистерство просвещения предложило новые сроки учебного года и каникул в школах. Предстоящий учебный год в организациях среднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, будет длиться с 1 сентября 2023 года по 25 мая 2024 года включительно.

Таким образом, казахстанским школьникам вернули прежний срок обучения. Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова заявила, что решение министерства было оправданным, но поспешным. Она предложила вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая.







