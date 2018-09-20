В Колумбии автомобиль въехал в толпу людей
На месте скончались четверо пострадавших, еще четверо раненых умерли в больнице.
Фото : © РИА Новости / Дмитрий Знаменский20 сентября 2018, 07:41
Восемь человек погибли и 10 получили ранения в результате ДТП, при котором автомобиль въехал в толпу людей в колумбийском городе Гуадуас департамента Кундинамарка, пишет РИА Новости.
Как сообщает портал Tiempo, местные жители собрались на дороге после случившегося ранее другого ДТП, в котором перевернулись два автомобиля, перевозившие мороженое и йогурты. Люди собирали рассыпавшийся по шоссе товар, когда на них наехал еще один автомобиль.
По предварительным данным, у машины отказали тормоза. На месте скончались четверо пострадавших, еще четверо раненых умерли в больнице.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4937938-4147c796cc9f1ce971fb8fdccb0059ce
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...