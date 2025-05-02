Автомобиль въехал в толпу людей в Германии

2 мая 2025 года в центре немецкого города Штутгарт автомобиль врезался в группу людей. Есть несколько раненых, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на оживленном многополосном перекрестке, пишет Bild. Автомобиль Mercedes G-класса врезался в группу пешеходов на пешеходном переходе к трамвайной остановке.

Предварительно, пострадали шесть человек. Представительница полиции сообщила изданию, что точное число пока неизвестно. Есть получившие серьезные травмы.





Фото: 7aktuell.de/Simon Adomat

По словам очевидцев, под колеса тяжелого внедорожника попала также женщина с коляской. На кадрах с места аварии видна разбитая коляска на трамвайных путях.

Водитель автомобиля был арестован полицией.

Пока неясно, намеренно ли водитель Mercedes сбил пешеходов или это был несчастный случай.

В конце апреля на уличном фестивале в Ванкувере внедорожник въехал в толпу людей, в результате чего погибли и пострадали несколько человек.