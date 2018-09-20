Стала известна личность агрессора, напавшего на водителя скорой помощи

Владельцами той самой машины, которой управлял агрессивный молодой человек, оказались совсем другие люди.

Это 28-летний гражданин Турции Али Демир. А вот владельцами той самой машины, которой управлял агрессивный молодой человек, оказались совсем другие люди, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

«Машина фактически на меня оформлена, но мы ее продали 4 месяца назад. Купил машину мужа знакомый. Он не смог переоформить на себя, так как он гражданин Турции, не резидент Казахстана. Хотел оформить на свою жену», - рассказывает хозяйка Volkswagen Айгуль Озкылыч.

«С нами он полностью рассчитался. Мы доверили ему и до переоформления машины вписали в страховой полис. Так он и ездил. Этот случай меня шокировал, я от него такого не ожидал, cамое неприятное теперь - в Интернете везде гуляют мои фотографии. Мы написали заявление в полицию. Будем судиться», - добавляет супруг Айгуль Еркан Озкылыч.

Когда супруги продавали авто, не подозревали, что Али Демир окажется злостным нарушителем правил дорожного движения. Превышение скорости, переезд стоп-линии и проезд на красный сигнал светофора – были нормой для водителя.

«Приходило много штрафов, но он все это оплачивал, потом мне квитанции скидывал, что оплатил, но я постоянно просила переоформить на себя, но у них как-то не получалось», - говорит хозяйка автомобиля.

Этот инцидент взбудоражил общественность. Вопрос безопасности бригад скорой помощи и культуры вождения участников дорожного движения теперь обсуждают повсеместно.

«Это очень некрасивый поступок и это все отметили сразу. Тем более, если автомобиль скорой помощи едет с больным человеком – это не допустимо. Это говорит в большей степени об отсутствии культуры водителей в нашей стране, несмотря на то, что у нас полиция пытается проводить всевозможные профилактические мероприятия», - рассуждает аналитик Евгений Кубеков.

«Должны отбираться на должность водителя скорой помощи физически подготовленные люди. Возможно, даже они специальную подготовку какую-то проходить должны, чтобы они могли, как самих себя, так и весь экипаж, защитить. Возможно, следует им выдать какие-то средства защиты вплоть до травматического оружия, либо электрического оружия, либо хотя бы газовый баллончик. И должны иметь возможность регулировать какие-то конфликтные ситуации», - считает юрист Аскар Каймаков.

Депутаты мажилиса обратились с просьбой жёстко наказать хулигана и даже готовы с инициативой обратиться в министерство внутренних дел.

«Мы сами, находясь за рубежом, мы никогда не допускаем каких-то правонарушений. Мы стараемся больше соблюдать те законы, которые существуют в той или иной стране. Поэтому мне кажется здесь надо огромный акцент ставить на том, что, если иностранцы будут позволять себе это, немедленно депортировать и показать другим пример, которые будут находится в нашей стране», - заявил депутат Бахтияр Макен.

Всего в этом году произошло 4 случая нападения на бригады скорой помощи в Алматы.

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