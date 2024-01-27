В Караганде установили личность мужчины, напавшего на водителя скорой помощи

Министр здравоохранения Ажар Гиният высказалась по поводу нападения на водителя скорой помощи в Караганде. По ее словам, личность напавшего уже установлена, сообщает Zakon.kz.

Также она отметила, что водитель скорой госпитализирован в отделение неврологии областной больницы им.Макажанова с диагнозом сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер, гематома глаза.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения здоровью.

"Бригада скорой помощи в 23:30 ночи приехала на вызов к ребенку с высокой температурой и подозрением на корь. Во дворе дома для транспортировки ребенка в стационар была припаркована карета скорой помощи, где на водителя санитарного автотранспорта было совершено нападение проходящего мимо неизвестного мужчины". Ажар Гиният

Кроме того, глава Минздрава заявила, что случаи "нападения на работников скорой помощи не редкость, и они требуют наказания для виновников по всей строгости закона".





"Благодаря своевременному реагированию руководства областного Управления здравоохранения совместно с Департаментом полиции личность нападавшего гражданина была установлена. Считаю, что подобные насильственные действия в отношении медработников, и в особенности сотрудников скорой помощи, совершенно недопустимы и должны жестко пресекаться как на уровне правоохранительных органов, так и получать порицание в обществе. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшему водителю скорой помощи и заверяю всю медицинскую общественность, что расследование по данному инциденту будет находиться на моем личном контроле". Ажар Гиният

Ранее сообщалось, что в Караганде неизвестный мужчина нанес несколько ударов водителю скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. Видео конфликта распространилось в Казнет.