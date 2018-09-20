О состоянии избитого на Хоргосе казахстанского военнослужащего рассказали врачи

Мужчина поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Жестоко избитый в Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" казахстанский военнослужащий находится в состоянии средней тяжести. Об этом рассказал врач-травматолог Центральной районной больницы Панфиловского района Алматинской области Жомарт Нураханов, сообщает Zakon.kz.

"Пострадавший поступил вчера вечером в состоянии средней степени тяжести. В данный момент также динамика стабильная", - рассказал Нураханов.

Врач также рассказал о характере нанесенных ему травм.

"Перелом нижней челюсти, сотрясение головного мозга. Сроки восстановления зависят от организма. При таких травмах работоспособность может восстановиться через месяц, полтора или два. Обычно такие сроки необходимы для полного восстановления", - сообщил Жомарт Нураханов.

Инцидент произошёл между военнослужащим и гражданским лицом, предположительно сотрудником МЦПС "Хоргос". Военнослужащий находился при исполнении. Драка между ними началась, когда гражданский попытался пройти без пропуска. По имеющейся информации, в результате драки военнослужащему сломали челюсть. Он госпитализирован. Подозреваемый был задержан. Полиция проводит расследование.

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