Единый совокупный платеж позволит самозанятым пользоваться медуслугами в рамках ОСМС

В дополнение к объему бесплатной медицинской помощи граждане смогут воспользоваться услугами с применением дорогостоящего оборудования.

В Казахстане с 1 января 2020 года планируется внедрение обязательной системы медицинского страхования. Это значит, что в дополнение к объему бесплатной медицинской помощи граждане смогут воспользоваться услугами с применением дорогостоящего оборудования. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова на заседании круглого стола «Чего ожидать от единого совокупного платежа(ЕСП)», передает Zakon.kz.

По ее словам, ЕСП позволит формализовать самозанятых и таким образом включить их в систему ОСМС.

«Расходы Фондов превышают те объемы поступлений, которые будут приходить. Если говорить о ФСМС, то отчисления меньше даже минимально установленного уровня от одной минимальной заработной платы. Мы сокращаем ставку отчислений в более чем в два раза, при этом весь пакет социальный выплат из ФСМС будет рассчитываться с базы одной минимальной заработной платы, - пояснила министр. - Уплачивая в Фонд 1010 тенге, объем услуг, который будет получать гражданин на выходе, будет составлять 45 тыс. тенге в месяц, что включает и высокотехнологичную медицинскую помощь, дорогостоящие медуслуги, лабораторные услуги и рецептурные препараты, а также плановое лечение в стационаре. Финансово Фонды выдержат нагрузку, главная задача –защита и обеспечение граждан социальными гарантиями».

Она также отметила, что введение ЕСП приведет к упрощению регистрации и облегчению налогового бремени, предоставит право на получение медицинских услуг в рамках ОСМС и назначение социальных выплат из системы обязательного социального страхования.

Уплата ЕСП позволит не только зарегистрировать неформальную деятельность, но также участвовать в системе обязательного медицинского и социального страхования, пенсионного обеспечения.

Для плательщиков ЕСП будут определены более низкие ставки по налогу и социальным платежам, нежели в общем режиме. При этом размер ЕСП будет фиксированным, то есть не надо самостоятельно исчислять суммы взносов в различные социальные фонды.

Размер Единого совокупного платежа в городах республиканского значения, столицы и областного значения составит 1 МРП (2525 тенге – в 2019 году), в других населенных пунктах — 0,5 МРП (1263 тенге – в 2019 году). Сроки внедрения ЕСП - пять лет.

При этом доли ЕСП составят:

- 10% на индивидуальный подоходный налог;

- 20% — социальные отчисления в государственный фонд социального страхования;

- 30% — пенсионные выплаты в Единый накопительный пенсионный фонд;

- 40% — отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования.

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