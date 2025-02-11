#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.49
527.29
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.49
527.29
5.27
Право

Оплачивать медуслуги в рамках ГОБМП и ОСМС будут по-новому

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, цены на лекарства, медикаменты , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 15:02 Фото: Zakon.kz
Минздрав подготовил поправки в правила оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Вносимые изменение предусматривают финансовое урегулирование сроков оплаты актов субъектов здравоохранения за истекший финансовый период до 1 марта года следующего года, также исключение снятий по результатам полугодия средств у организаций, финансируемых в рамках комплексного подушевого норматива (скорая, ПМСП, туберкулезная и психиатрическая службы).

К примеру, в правила вносится дополнение о том, что в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в договоре закупа услуг, или обстоятельств, связанных с неготовностью информационных систем, подтвержденных письмом уполномоченного органа или фонда, формирование информации о структуре расходов при оказании услуг субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП или в системе ОСМС осуществляется в ручном режиме на бумажных носителях.

Как считают в Минздраве, это позволит обеспечить оказание бесперебойной и стабильной медицинской помощи для пациентов в рамках данных служб.

Кроме того, предусмотрена норма по исключению применения линейной шкалы по профилю родовспоможения в отделениях беременных и рожениц и патологии беременности.

Так, поясняется, что с 1 января 2025 года в Едином классификаторе медицинских услуг был выделен отдельный подвид "Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях по родовспоможению в системе ОСМС" в рамках вида медицинской помощи "Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях", охватывающий следующие профили:

  • патологии беременности;
  • для беременных и рожениц (кроме патологии беременности).

В связи с чем предлагается данный вид исключить из применения линейной шкалы, так как по действующему законодательству она не применяется к областным и городским организациям родовспоможения по услугам, оказанным в стационарных и стационарозамещающих условиях.

Для приведения в соответствие с правилами поощрения работников субъектов здравоохранения вносятся изменения в механизм возмещения затрат услуг организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Вместе с тем в рамках анализа бизнес-процессов оплаты было выявлено, что много времени уходит на формирование платежных документов на стороне поставщика и соисполнителей, что в свою очередь продлевает процесс закрытия на неделю. Для оптимизации бизнес-процессов предлагается исключить данную норму, а бизнес-процесс по формированию платежных документов соисполнителями вывести за пределы процесса закрытия с поставщиками.

Также в правила вносится ряд редакционных правок.

В Минздраве пояснили, что предлагаемые изменения направлены на оптимизацию, уточнение механизмов оплаты, улучшение качества оплаты и не вызовут резонанса либо риска негативного обсуждения в обществе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 февраля. 

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 15:02
Фонду медстрахования установили ставку комиссионного вознаграждения
, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 15:02

Ранее сообщалось, что в системе ОСМС планируют внести изменения до 2027 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане изменятся правила выдачи лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотиков
Право
14:37, Сегодня
В Казахстане изменятся правила выдачи лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотиков
Работа независимых экспертов медико-социальной экспертизы: обновлены правила
Право
12:25, Сегодня
Работа независимых экспертов медико-социальной экспертизы: обновлены правила
В Казахстане построят больше школьных мест по проекту "Комфортная школа", чем планировалось
Право
12:07, Сегодня
В Казахстане построят больше школьных мест по проекту "Комфортная школа", чем планировалось
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: