Оплачивать медуслуги в рамках ГОБМП и ОСМС будут по-новому

Минздрав подготовил поправки в правила оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Вносимые изменение предусматривают финансовое урегулирование сроков оплаты актов субъектов здравоохранения за истекший финансовый период до 1 марта года следующего года, также исключение снятий по результатам полугодия средств у организаций, финансируемых в рамках комплексного подушевого норматива (скорая, ПМСП, туберкулезная и психиатрическая службы).

К примеру, в правила вносится дополнение о том, что в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в договоре закупа услуг, или обстоятельств, связанных с неготовностью информационных систем, подтвержденных письмом уполномоченного органа или фонда, формирование информации о структуре расходов при оказании услуг субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП или в системе ОСМС осуществляется в ручном режиме на бумажных носителях.

Как считают в Минздраве, это позволит обеспечить оказание бесперебойной и стабильной медицинской помощи для пациентов в рамках данных служб.

Кроме того, предусмотрена норма по исключению применения линейной шкалы по профилю родовспоможения в отделениях беременных и рожениц и патологии беременности.

Так, поясняется, что с 1 января 2025 года в Едином классификаторе медицинских услуг был выделен отдельный подвид "Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях по родовспоможению в системе ОСМС" в рамках вида медицинской помощи "Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях", охватывающий следующие профили:

патологии беременности;

для беременных и рожениц (кроме патологии беременности).

В связи с чем предлагается данный вид исключить из применения линейной шкалы, так как по действующему законодательству она не применяется к областным и городским организациям родовспоможения по услугам, оказанным в стационарных и стационарозамещающих условиях.

Для приведения в соответствие с правилами поощрения работников субъектов здравоохранения вносятся изменения в механизм возмещения затрат услуг организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Вместе с тем в рамках анализа бизнес-процессов оплаты было выявлено, что много времени уходит на формирование платежных документов на стороне поставщика и соисполнителей, что в свою очередь продлевает процесс закрытия на неделю. Для оптимизации бизнес-процессов предлагается исключить данную норму, а бизнес-процесс по формированию платежных документов соисполнителями вывести за пределы процесса закрытия с поставщиками.

Также в правила вносится ряд редакционных правок.

В Минздраве пояснили, что предлагаемые изменения направлены на оптимизацию, уточнение механизмов оплаты, улучшение качества оплаты и не вызовут резонанса либо риска негативного обсуждения в обществе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 февраля.

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Ранее сообщалось, что в системе ОСМС планируют внести изменения до 2027 года.