Астанчане стоят в очереди за углём по несколько дней

Всю информацию о точках продаж и ценах на уголь любой желающий может получить по номеру "109".

В Астане люди вынуждены стоять в очередях, чтобы купить качественное топливо. А у точек отгрузки угля скапливается до 50 машин. Но дожидаются не все: угля не хватает, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

На одной из точек в Астане, где отгружают шубаркульский уголь, колонна из 50 машин не продвигается с раннего утра. Угля на всех не хватает. Объемы поставок малы, да и цены на заветное топливо шагнули вверх - 13, 5 тысяч за тонну, это на тысячу дороже, чем в прошлом году.

Покупатели сутками томятся в ожидании. Астанчанка Турсун Токсанова уже третий день не может купить уголь, и сегодня ее попытки опять провалились с треском:

- Я стою, меня аж колошматит. Может, кто-то скажет: «Надо было ранее запасаться углем!». Но все равно, такое же не должно твориться! Мы уже на неделю, на пять дней записываемся на очереди.

Между тем, несколько дней назад министр по инвестициям и развитию страны Женис Касымбек опровергал слухи об отсутствии угля на столичных складах. Напротив, глава ведомства заверил, что в этом году объемы добычи твердого топлива возросли по сравнению с прошлым, к тому же нет проблем и с вагонами.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек:

- Мы специально проверили в выходные дни, объездили эти тупики. Эта информация не подтверждена. Уголь хорошего качества. В достаточном объеме шубаркульский, который любит покупать население, и любые другие марки, которые необходимы, они сегодня есть.

Эту информацию перепроверили и в столичном акимате. Новый аким столицы Бахыт Султанов провел ревизию основных торговых баз по отгрузке угля. Работа здесь начинается в 7 утра и продолжается до пяти вечера. Проблему с очередями чиновники не отрицают.

Максат Есмагулов, руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов Астаны:

- Очередь и ажиотаж у нас возникает в результате того, что есть цепочка перекупщиков. То есть у нас уголь стоит 13500 на тупике, а есть перекупщик, который каждый день его покупает, приезжает, создается очередь, вывозит в частный сектор и продают по завышенным ценам. А так, на сегодняшний день нехватки угля в Астане не наблюдается. Ежедневно у нас идет минимум 20 вагонов угля разных марок.

Всего с 1 июня в столицу завезли около 70 тысяч тонн угля. Только за прошедшие 10 дней в Астану поступило 197 вагонов твёрдого топлива. Из них 76 - с востребованным шубаркульским углем, 32 - из разреза "Каражыра ", 5 выгонов - из "Богатырь комир" и 67 вагонов майкубенского угля.

Ситуацию на рынке твердого топлива акимат взял под контроль. Всю информацию о точках продаж и ценах на уголь любой желающий может получить по номеру "109". Местные власти на будущее призвали астанчан "готовить сани летом" и закупать топливо на зиму с мая месяца, чтобы больше не допускать такого ажиотажа. Ну а когда он пройдет, пока неизвестно.

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