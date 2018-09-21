Сбивший двух девушек житель Петропавловска той же ночью ушел пешком в Россию

Девушек подозреваемый экс-чиновник на Lexus сбил возле клуба.

В Петропавловске бывший чиновник, которого подозревают в совершении наезда на двух девушек возле клуба, пешком перешел границу Казахстана и ушел в Россию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание Петропавловск.news.

В Специализированном следственном суде города было вынесено постановление о мере пресечения в виде содержания под стражей 26-летнего Ильи Старухина, подозреваемого в наезде на девушек и оставлении места аварии. Срок содержания под стражей – 2 месяца – будут исчислять с момента его задержания. Старухина подозревают в совершении уголовных правонарушений небольшой тяжести, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Из представленных в суд материалов следует, что 15 сентября в 04:27 часов по улице Казахстанской правды напротив 94 «А» в Петропавловске Старухин И.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Lexus, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешеходов. По данному факту и по факту оставления им места ДТП расследуется уголовное дело. Следователем было возбуждено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей, так как от органов следствия он скрывается, установить его местонахождение пока не представляется возможным.

Находясь на свободе, по мнению следователя, подозреваемый имеет реальную возможность препятствовать объективному расследованию. Ходатайство было согласовано с прокурором, и 18 сентября его удовлетворил суд.

В суде озвучено, что 15 сентября в 06:19 Старухин покинул территорию страны, пересек государственную границу пешком и направился в Российскую Федерацию. До настоящего времени Старухин на территорию Казахстана не въезжал.

Родственники заявили, что не располагают сведениями о его местонахождении. Старухин состоит в официальном браке, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, имеет постоянный доход, официально трудоустроен, по месту жительства характеризуется положительно, на учётах не состоит, судимости за ранее совершенное тяжкое либо особо тяжкое уголовное правонарушение не имеет.

Девушки находятся в больницах города. 25-летняя Ксения, мать двухлетней девочки, до сих пор в коме и не приходила в себя.

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