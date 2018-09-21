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Вооруженного автоматом преступника, сбежавшего из казахстанской тюрьмы, ловят в Кыргызстане

Мужчина уже угрожал оружием местным милиционерам, попытавшимся его задержать.

Фото : Kabar.kg21 сентября 2018, 10:21

В Кара-Суйском районе Ошской области Киргизии проходит спецоперация по задержанию Жылдызбека Бекмурзаева — киргизстанца, сбежавшего из казахстанской тюрьмы девять месяцев назад. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию, поступившую от правоохранительных органов, передает regnum.ru.

По данным силовиков, 32-летний беглый заключенный вооружен автоматом. Он уже угрожал оружием киргизстанским милиционерам, попытавшимся его задержать.

В июле 2017 года Жылдызбека Бекмурзаева арестовали в Костанае правоохранительные органы Казахстана. Его осудили и приговорили к шести месяцам лишения свободы за незаконное пересечение границы. Однако уже в конце декабря того же года он сбежал из колонии.


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