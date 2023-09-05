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Видео с вооруженным автоматом мужчиной появилось в Сети

Видео с вооруженным автоматом мужчиной появилось в Сети Фото: pixabay
Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что мужчина достает оружие из багажника и перекладывает его на сиденье, сообщает Zakon.kz.

Видео изучили полицейские и провели проверку.

Они установили, что молодой человек на видеозаписи – 22-летний житель Сайрамского района, у которого в руках находился автомат для игры в пейнтбол.

По информации ДП Туркестанской области, с ним провели разъяснительную работу.


5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении. Как стало известно позднее со слов очевидцев случившегося, нападавшие стреляли из автомата, погибли двое мужчин: 37-летний хозяин дома и его 23-летний знакомый.

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