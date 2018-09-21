Сроки решения по делу Стати назвал министр юстиции

Судебные разбирательства Казахстана с бизнесменом Стати продолжаются длительный период.

Министр юстиции рассказал, как идёт процесс по делу молдавского бизнесмена Анатолия Стати, передаёт корреспондент BNews.kz.

"В семи юрисдикциях идут процессы. В целом, обстановку я бы оценил как благоприятную. Из Лондона он (Стати – прим. ред.) вынужден был уйти, и его уход он пытался представить как свободное право отказаться. Якобы, у него в других юрисдикциях уже обеспечение и там хорошие шансы, он якобы не хочет тратить ресурсы на английскую юрисдикцию", - сказал Марат Бекетаев в кулуарах правительственного часа в Сенате.

Он проинформировал, что в Лондонском процессе были получены хорошие документы - дополнительные доказательства по мошенничеству.

"Судьи при вынесении решения отметили его некорректное поведение: сначала сам пришёл, потом ушёл. То есть это всё для нас дополнительные аргументы в других юрисдикциях. Любые судебные процессы всегда занимают долгое время. Я бы сказал, что наверное, решение окончательное произойдёт не ранее чем через 1,5-2 года. До настоящего времени никаких денег ему выплачено не было", - резюмировал Бекетаев.

Судебные разбирательства Казахстана с бизнесменом Стати продолжаются длительный период.

Ранее, министр сообщил, что Стати обратился в апелляционный суд и суд прекратил процесс по принудительному исполнению. Факты мошенничества по существу будут рассматриваться в Вашингтоне.

10 августа 2018 года апелляционный суд Англии вынес решение по делу Анатолия Стати, которое поставило конец судебному процессу по принудительному исполнению.

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