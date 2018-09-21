В Таразе неизвестные до смерти избили 16-летнего подростка

Расследование этого дело находится под контролем руководства ДВД.

В Таразе неизвестные до смерти избили 16-летнего юношу возле автобусной остановки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

«Поздним вечером 20 сентября 2018 года в УВД г. Тараз поступило сообщение о том, что возле остановки «Казфосфат» по проспекту Абая был избит 16-летний юноша. До прибытия бригады «103» он скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по ст.106 ч.3 УК РК. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Дело находится под контролем руководства ДВД», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!