Машиностроители Казахстана подарили Астане аллею

Я надеюсь, что аллея, которую мы с вами сегодня посадили в ознаменование VI форума машиностроителей будет радовать нас. Пусть это будет доброй традицией – Пшембаев

Машиностроители Казахстана внесли свой вклад в озеленение столицы и подарили Астане аллею. Акимат выделил для этого площадь в Ботаническом саду. В течение 2-3 лет представители отрасли будут сажать там разнообразные деревья и ухаживать за ними, передает корреспондент Zakon.kz.

Участники VI форума машиностроителей, после окончания официальной программы поехали сажать деревья несмотря на холодную погоду и сильный астанинский ветер. Всего было посажено 30 берез и 30 рябин.

Представители Союза машиностроителей Казахстана пояснили, - "мы хотим, чтобы наша Астана цвела и зеленела".

"Мы поработали очень упорно, тщательно рассмотрели наш комплексный план, и я надеюсь, что аллея, которую мы с вами сегодня посадили в ознаменование VI форума машиностроителей будет радовать нас. Пусть это будет доброй традицией. И каждый год давайте мы будем подсаживать деревья. Может быть наши коллеги секционные (автопром, нефтегазовое, сельхозмашиностроение машиностроение) обустроят тут со временем лавочки, или можем разделить ответственность по областям", - сказал Председатель правления Союза машиностроителей Казахстана, депутат мажилиса Мейрам Пшембаев

В посадке деревьев поучаствовал и первый вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр. Он выразил благодарность всем участникам форума за плодотворную работу и пожелал удачи.

"Пусть традиция проводить форум ежегодно у нас продолжается дальше. Безусловно, то общение которое происходит между нашими предприятиями и иностранными партнерами пойдет на пользу всей отрасли, и в целом экономике нашей страны. Сегодня мы, когда обсуждали Комплексный план развития машиностроения, это были первые рамочные предложения. Я уверен, что мы вместе ее доработаем, примем ее и будем внедрять", - сказал Скляр.

Напомним, VI форум машиностроителей проходил в Астане 20-21 сентября. Главные организаторы мероприятия: Министерство по инвестициям и развитию РК, Союз машиностроителей Казахстана при поддержке Правительства Республики Казахстан и генерального партнера АО "Самрук Казына".

Татьяна Ковалева, Астана

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