Из-за паводков отменили проведение Форума машиностроителей Казахстана

Министерство промышленности и строительства РК сообщило об отмене XII Форума машиностроителей Казахстана, запланированного на 25-26 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Форум переносится на 2025 год из-за неотложной ситуации в Казахстане, вызванной масштабными паводками, говорится в уведомлении МПС РК.

"В соответствии с поручением президента РК, министерство назначено ответственным органом за координацию и реализацию мер по восстановлению жилых домов для пострадавших. Министерство выражает искреннюю благодарность за интерес к мероприятию и приносит извинения за неудобства, связанные с его отменой". Министерство промышленности и строительства РК

13 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщил об отмене Международного форума в Астане, запланированного на 13-14 июня этого года. Решение принято из соображений экономии финансов для ликвидации последствий разрушительной стихии.