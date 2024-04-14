Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из-за паводков отменили проведение Форума машиностроителей Казахстана

XI Форум машиностроителей Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 13:32 Фото: primeminister.kz
Министерство промышленности и строительства РК сообщило об отмене XII Форума машиностроителей Казахстана, запланированного на 25-26 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Форум переносится на 2025 год из-за неотложной ситуации в Казахстане, вызванной масштабными паводками, говорится в уведомлении МПС РК. 

"В соответствии с поручением президента РК, министерство назначено ответственным органом за координацию и реализацию мер по восстановлению жилых домов для пострадавших. Министерство выражает искреннюю благодарность за интерес к мероприятию и приносит извинения за неудобства, связанные с его отменой".Министерство промышленности и строительства РК

13 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщил об отмене Международного форума в Астане, запланированного на 13-14 июня этого года. Решение принято из соображений экономии финансов для ликвидации последствий разрушительной стихии.

Читайте также

Шынгыс Ильясов
О состоянии электросетей в Петропавловске и других регионах рассказали в Минэнерго
гроза
Дождь, грозу и ветер прогнозируют в мегаполисах Казахстана в ближайшие три дня
Кульсары
На 85 см снизился уровень воды в реке Жем
Мухит Турсынали
Министерство промышленности и строительства Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
паводки
Максимальный пик паводка зафиксировали в Оренбурге
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
видео казахстанской природы
Алматинского фотографа призвали не делиться локациями красивых мест Казахстана
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: