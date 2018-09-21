Том Харди насладился московским гостеприимством

Актер приехал в российскую столицу, чтобы представить новый фильм студии Marvel "Веном".

Британский актер Том Харди рассказал журналистам, что сходил в Москве в парк "Зарядье" и посмотрел на "Ледяную пещеру", сообщает РИА Новости.

Актер приехал в российскую столицу, чтобы представить новый фильм студии Marvel "Веном". Фильм "Веном" рассказывает про эгоистичного и одержимого своей работой репортера, который борется с коррупцией и бесконтрольной властью. Однажды в него вселяется страшный инопланетный симбионт Веном и наделяет его нечеловеческой силой. Вместе они способны практически на все, поскольку чудовищная мощь Венома усиливается яростью во сто крат. В фильме снялись Мишель Уильямс, Риз Ахмед, Скотт Хэйз и Рейд Скотт. Режиссером выступил Рубен Фляйшер.

Актер рассказал, что никогда не был в Москве и ему очень жаль, что у него нет времени, чтобы посмотреть город и страну.

"Я посмотрел на парк здесь и на "селфи мост". Еще там была инсталляция изо льда, мне очень понравилось. Я наслаждаюсь русским гостеприимством", — сказал Харди журналистам.

По мнению Харди, "Веном" — увлекательный фильм, на который было бы интересно сходить всей семьей. Он очень хотел бы, чтобы поклонники оценили его по достоинству, так как он вложил очень много сил и времени, чтобы воплотить образ этого неоднозначного злодея на экране. Харди добавил, что отдельного внимания стоит визуальная часть картины, так как команда по спецэффектам здорово над ней потрудилась.

Актер продемонстрировал черную шапку-ушанку, которую ему подарили, и заметил, что будет носить ее в холодное время года. Также на пресс-конференции актеру подарили матрешку, но он не смог ее открыть.

ТОМ ХАРДИ В МОСКВЕ АААААААААААААА pic.twitter.com/TUJ3woYGDM — сурикат (@heyclancy) 20 сентября 2018 г.

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