Вышел тизер четвертой части "Капитана Америки"
Фото: Instagram/anthonymackie
12 июля студия Marvel представила первый тизер "Капитана Америки: Дивный новый мир", сообщает Zakon.kz.
В трейлере Сэм Уилсон встречает президента США Таддеуса Громовержца Росса, который предлагает супергерою стать агентом правительства. Ситуация быстро накаляется, когда Уилсон останавливает покушение на политика в Белом доме.
В конце трейлера появляется Красный Халк. Это новый персонаж вселенной и альтер-эго Громовержца в комиксах Marvel.
Премьера четвертой части франшизы о "первом мстителе" запланирована на 14 февраля 2025 года.
Marvel Studios' #CaptainAmericaBraveNewWorld. Only in theaters February 14, 2025. pic.twitter.com/7quDHgwnIK— Marvel Entertainment (@Marvel) July 12, 2024
А культовая актриса Мэрил Стрип подтвердила на своей странице в Instagram, что снимется в продолжении культового фильма "Дьявол носит Prada".
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