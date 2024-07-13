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Вышел тизер четвертой части "Капитана Америки"

Капитан Америка, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 06:25 Фото: Instagram/anthonymackie
12 июля студия Marvel представила первый тизер "Капитана Америки: Дивный новый мир", сообщает Zakon.kz.

В трейлере Сэм Уилсон встречает президента США Таддеуса Громовержца Росса, который предлагает супергерою стать агентом правительства. Ситуация быстро накаляется, когда Уилсон останавливает покушение на политика в Белом доме.

В конце трейлера появляется Красный Халк. Это новый персонаж вселенной и альтер-эго Громовержца в комиксах Marvel.

Премьера четвертой части франшизы о "первом мстителе" запланирована на 14 февраля 2025 года.

А культовая актриса Мэрил Стрип подтвердила на своей странице в Instagram, что снимется в продолжении культового фильма "Дьявол носит Prada".

Алия Абди
Marvel 2024 год Досуг Кино Знаменитости Фильмы
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