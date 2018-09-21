Президент назначил Жаксылыкова своим помощником
Глава государства подписал соответствующий Указ.
Тимур Жаксылыков назначен помощником Президента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Назначить Жаксылыкова Тимура Мекешевича помощником Президента Республики Казахстан, - говорится в сообщении.
Тимур Жаксылыков родился в поселке Белоусовка Глубоковского района ВКО.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1993); Историк.
· Казахский институт экономики и финансов (2003); Экономист.
Трудовой стаж:
· Рабочий Иртышской геологоразведочной экспедиции (1985-1987);
· Исполнительный ректор Семипалатинского института бизнеса и предпринимательства (08.1993-08.1996);
· Главный специалист, начальником отдела Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам (12.1997-10.1998);
· Заведующий сектором Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан (10.1998-04.1999);
· Заведующий сектором Аналитического Центра Совета безопасности Республики Казахстан (04.1999-03.2002);
· Заместитель руководителя Центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан (03.2002-08.2003);
· Директор Департамента по вступлению во Всемирную торговую организацию Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (08.2003-07.2004);
· Руководитель группы представителей Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан по вопросам Всемирной торговой организации в городе Женеве (07.2004-07.2005);
· Первый секретарь постоянного представительства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (07.2005-11.2005);
· Управляющий директор АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» г. Алматы (11.2005-02.2006);
· Генеральный директор РГП «Институт экономических исследований» Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (02.2006-10.2006);
· Директор ГКП «Центр устойчивого развития столицы» аппарата Акима города Астаны (10.2006-03.2007);
· Директор ТОО «Центр устойчивого развития столицы» (03.2007-13.09.2007);
· Временно исполняющий обязанности директора, директор Департамента экономики и бюджетного планирования города Астаны (13.09.2007-07.04.2008);
· Заместитель акима города Астаны (07.04.2008-10.2009);
· Вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (10.2009-31.03.2010);
· Председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (04.2010-08.2010);
· Председатель правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (08.2010-02.2012);
· Вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (03.02.2012-08.2014);
· Заместитель Министра национальной экономики Республики Казахстан (13.08.2014-04.2017);
· Член Коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан (с 14.04.2017), Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК (с 04.2017)
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