Назначены помощники президента

Указом главы государства назначены три помощника президента, сообщает Zakon.kz.

Руслана Желдибая назначили помощником Президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям.



Ержан Казыхан стал помощником Президента РК по международным вопросам.

Ержан Жиенбаев – помощник президента по правовым вопросам.

Также стало известно, что Габидулла Оспанкулов освобожден от должности в Администрации президента РК.