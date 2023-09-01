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Законодательство РК

Назначены помощники президента

Назначены помощники президента Фото: akorda.kz, primeminister.kz
Указом главы государства назначены три помощника президента, сообщает Zakon.kz.

Руслана Желдибая назначили помощником Президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

Ержан Казыхан стал помощником Президента РК по международным вопросам.

Ержан Жиенбаев – помощник президента по правовым вопросам.

Также стало известно, что Габидулла Оспанкулов освобожден от должности в Администрации президента РК.

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