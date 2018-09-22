Как работает электронное билетирование в Атырау

В будущем жители Атырау станут оплачивать проезд со специальных карточек.

С 15 сентября в двух автобусах маршрутов №5 и 14 в Атырау внедрена анонсированная недавно городскими властями система электронного билетирования, передает Zakon.kz со ссылкой на Ак Жайык.

Вроде бы не «час пик», но автобус (новый, закуплен в Кустанае) маршрута №14 был полон – вероятно поэтому кондуктор, протискивавшаяся среди пассажиров с мобильным терминалом в руках, «обилечивала» не всех.

- Когда много людей, трудно выдать билеты всем. Тем блоее, новые автобусы тесноваты. Но в будущем всё нормализуется, - говорит кондуктор Адеми. Она, кстати, в форменной одежде с бейджиком, так же как и водитель. - А вам что удобнее – электронное билетирование или как раньше? - Особой разницы нет, но электронное, наверное, всё же удобнее. А для льготников есть кнопка «билет за 40 тенге».

Кондуктор добавила, что многие пассажиры прямо в автобусе бросают приобретённые билеты на пол. А некоторые по старинной атырауской привычке даже отказываются принять оплаченный «квиточек».

- На данный момент в Атырау доставлено 200 мобильных устройств для билетирования пассажиров. Кроме того, до конца года во всех автобусах будут установлены стационарные валидаторы, - говорит заместитель акима Атырау Мейирим КАЛАУИ. – Компания «Смарт-ЖКХ» подписала договора с 6 компаниями-перевозчиками. Планируем с 1 октября снабдить всех кондукторов мобильными устройствами. Цель – обеспечение прозрачности пассажирских перевозок и, соответственно, увеличение налоговых поступлений от перевозчиков в городской бюджет.

В будущем жители Атырау станут оплачивать проезд со специальных карточек. А пока кондукторам придется в одном кармане носить деньги, в другом – терминал. И напоминание землякам: требовать билеты у кондуктора – ваше право и даже обязанность, ведь речь в конечном счёте о том, куда идут наши налоги.

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