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Мужчина напал на водителя автобуса в Атырау

Мужчина напал на водителя автобуса в Атырау , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 18:30 Фото: pixabay
В Атырау мужчина напал на водителя пассажирского автобуса после просьбы оплатить за проезд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет AtyrauPress, инцидент произошел днем, 5 марта в общественном транспорте №22.

"Неизвестный мужчина напал на водителя с кулаками, в ответ на его требование оплатить за проезд. Благо транспорт не находился в движении и трагедии удалось избежать", – говорится в сообщении.


По словам директора КГУ "СмартАтырау" Арслана Аронова, в результате потасовки мужчина получил травму лица.

"У водителя опухло лицо, челюсть, один глаз. Хулиган убежал, но полиция его задержала. Причина нападения банальная, водитель потребовал его оплатить проезд и тот, видите ли, обиделся. К сожалению, у нас половина населения не платит за проезд. К тому же, он сломал валидатор. Теперь должен восстановить", – рассказал Арслан Аронов.

Ранее сообщалось о другом нападении на водителя автобуса. 22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП. Пассажир напал на женщину — водителя автобуса, и она потеряла сознание. Автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли три человека. В результате наезда автобуса на людей пострадали семь человек.

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