Как сейчас выглядят самые красивые дети мира
Мальчик с "Киндер Сюрприза" и девочка с шоколада "Аленка" успели вырасти.
За детьми-моделями мир всегда наблюдает с особенным интересом, ведь их красота особенная и всегда интересно увидеть, как они меняются с годами. РЕН ТВ публикует подборку фотографий известных своей красотой мальчиков и девочек спустя годы.
— Тилан Блондо, модель и актриса из Франции, которую называли самой красивой девочкой в мире;
— Кристина Пименова, которая считалась самой красивой девочкой в России;
— австралиец Уильям Франклин-Миллер, который носил звание самого красивого мальчика в мире;
— Анна Назарова из Якутии также носила неофициальный титул самой красивой девочки мира;
— американка Айра Браун — знаменитая девочка-модель;
— англичанин Джош Бейтсон — мальчик с упаковки "Киндера";
— Елена Геринас — девочка с упаковки шоколада "Аленка";
— Гюнтер Ойрингер, еще один символ "Киндера";
— а девочке с упаковки пюре "Гербер" Энни Тернер Кук уже 91 год.
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