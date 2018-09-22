Как сейчас выглядят самые красивые дети мира

Мальчик с "Киндер Сюрприза" и девочка с шоколада "Аленка" успели вырасти.

За детьми-моделями мир всегда наблюдает с особенным интересом, ведь их красота особенная и всегда интересно увидеть, как они меняются с годами. РЕН ТВ публикует подборку фотографий известных своей красотой мальчиков и девочек спустя годы.

— Тилан Блондо, модель и актриса из Франции, которую называли самой красивой девочкой в мире;

— Кристина Пименова, которая считалась самой красивой девочкой в России;

— австралиец Уильям Франклин-Миллер, который носил звание самого красивого мальчика в мире;

— Анна Назарова из Якутии также носила неофициальный титул самой красивой девочки мира;

— американка Айра Браун — знаменитая девочка-модель;

— англичанин Джош Бейтсон — мальчик с упаковки "Киндера";

— Елена Геринас — девочка с упаковки шоколада "Аленка";

— Гюнтер Ойрингер, еще один символ "Киндера";

— а девочке с упаковки пюре "Гербер" Энни Тернер Кук уже 91 год.

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