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Как сейчас выглядит некогда "самая красивая девочка в мире"

Как сейчас выглядит самая красивая девочка в мире, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 15:48 Фото: Instagram/thylaneblondeau
На кинофестивале в Каннах папарацци обратили объективы своих камер на модель Тилан Блондо, много лет назад получившую статус "самая красивая девочка в мире", сообщает Zakon.kz.

Мировую славу она получила еще маленьким ребенком из-за своей крайне привлекательной внешности.

Тилан Блондо – дочь бывшего французского футболиста Патрика Блондо и телеведущей Вероники Лубри. Она стала известна во всем мире в 2006 году, когда ей было шесть лет. Причиной стало фото на обложке журнала Vogue Enfants. С легкой руки редакторов глянцевого издания Блондо получила титул "самой красивой девочки в мире", пишет Happyparents.

В 16 лет Тилан подписала контракт с агентством IMG Models и продолжила работать с такими брендами, как Prada, Versace и L'Oreal Paris. А в 2018 году вошла в список самых красивых молодых людей.

Тилан Блондо пророчили блестящую карьеру супермодели. Однако популярность с годами покинула ее. Но девушка все еще снимается для различных брендов, выходит на подиум. На родине во Франции девушка очень востребована.

О том, кто и какие призы взял на фестивале в Каннах, читайте здесь.

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