В Атырауской области необходимо ликвидировать 15 аварийных нефтескважин

Фактического числа старых заброшенных нефтяных скважин, в том числе и расположенных на побережье Каспийского моря, никто не знает.

15 аварийных нефтяных скважин необходимо ликвидировать в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в Атырауской области зарегистрировано 90 аварийных нефтегазовых скважин. Из них 88 расположены на контрактной территории, две переданы в государственном фонде. За последние годы из них ликвидировано 13, не представляет опасности 61 скважина. Подлежат ликвидации - 14, из которых 5 не приняты на баланс недропользователями. Из 2 скважин, находящихся в государственном фонде, в 2015 году была ликвидирована только одна. Таким образом, необходимо ликвидировать 15 потенциально опасных скважин», - сообщил руководитель департамента экологии по Атырауской области Кабижан Капанов.

Однако, как отметил К. Капанов, фактического числа старых заброшенных нефтяных скважин, в том числе и расположенных на побережье Каспийского моря, никто не знает. Чтобы все их выявить, необходимо проводить полную ревизию нефтяных месторождений, как действующих, так и давно выработанных.

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