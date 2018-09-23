Действующий чемпион мира по боксу Кайрат Ералиев сыграл свадьбу

Избранницей боксера стала девушка по имени Асем.

Чемпион мира-2017 по боксу Кайрат Ералиев сыграл свадьбу, передает Vesti.kz.

Бракосочетание Кайрата и Асем Ералиевых прошло 21 сентября в Шымкенте. На свадьбе боксера побывали и его коллеги по сборной Казахстана, среди которых - двукратный серебряный призер Олимпиад Адильбек Ниязымбетов, участник ОИ-2016 Берик Абдрахманов и другие.

Отметим, что 26-летний Ералиев в 2017 году стал единственным казахстанцем, который выиграл "золото" на ЧМ в Гамбурге. До этого на международной арене у него были лишь бронзовые медали - на ЧМ-2013, на чемпионатах Азии в 2015 и 2017 году, а также на Азиаде-2014. В 2016 году Ералиев выступил на Олимпиаде, где в 1/8 финала проиграл будущему бронзовому призеру - Муроджону Ахмадалиеву из Узбекистана.

Последним турниром в статусе холостяка для Ералиева стала Азиада-2018, которая прошла в августе в Индонезии. Чемпион мира в первом же бою проиграл Батчаю Будти из Таиланда, но результат вызвал споры - тренеры соперника после поединка извинились перед казахстанцами за решение судей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!