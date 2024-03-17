Женился младший брат Айжан Байзаковой

Казахстанский блогер Алихан Байзаков женился, его избранницей стала девушка по имени Стефания, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24-летний блогер сообщил 16 марта на своей странице в Instagram.

"Я даже и думать не мог, что решу женится в 24. Моя женушка приняла ислам в этом году, и я подумал, а зачем тянуть, ждать идеального момента?! Все уже было ясно, она мой человек. Я тебя люблю душа моя", – написал Алихан Байзаков.

В стороне не осталась и популярная сестра блогера Айжан Байзакова. Она нежно поздравила пару с важным событием в их жизни.

"Добро пожаловать в нашу семью. Поздравляем, мы так ждали тебя, такую нежную, красивую, искренне любящую и преданную моему братишке. Ты мне не келин, сестренка моя любимая. Я буду всегда вашей опорой и поддержкой. Из за этого я не спала всю ночь, для меня это лучший подарок на день рождения", – написала Айжан Байзакова.

27 января стало известно, что Айжан Байзакова переехала в Астану.