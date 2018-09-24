Петросян сделал пост о змее, которую "пригрел на груди"

Почитатели творчества знаменитого юмориста в комментариях высказывают ему слова поддержки.

Российский артист эстрады Евгений Петросян, внимание к которому в последнее время приковано не только в связи с его творческой деятельностью, показал, какую змею он "пригорел" на груди, передает Zakon.kz.

Соответствующий пост он разместил в своем Instagram. На черно-белом фото, где юморист еще весьма молод, его шею обвивает приличных размеров змея.

"Пригрел на груди... ????. P.S Слева рука Натальи Дуровой", - подписал фото Петросян.

Стоит отметить, что почитатели творчества знаменитого юмориста в комментариях высказывают ему слова поддержки.

Миллионы людей следят за развитием бракоразводного процесса Степаненко и Петросяна. Юмористы прожили в браке 32 года и вместе выступали. Но, как выяснилось, их отношения фактически закончились 15 лет назад. С недавних пор супруги делят имущество общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Степаненко требует 10 из 12 квартир: адвокат Петросяна считает, что жена юмориста специально затягивает судебный процесс. Недавно в СМИ вышла новость о том, что у Петросяна есть любовница, которая родила ему ребенка.

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