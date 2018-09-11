Любовница родила Петросяну ребенка 

Между тем, как становится известно из другого источника, вращающегося в артистических кругах, у Петросяна действительно есть любовница, но это не его 29-летняя помощница Татьяна Брухунова.

История развода 72-летнего Евгения Вагановича с женой начинает обрастать еще более удивительными подробностями. Слухи о том, что у Петросяна есть молодая любовница, недавно прокомментировала адвокат Елены Степаненко.

- Сегодня никого не удивишь появлением в жизни молодых помощниц, которые становятся обладательницам сердца, жизни и обязательно чужого имущества. И я понимаю Евгения Вагановича, что вряд ли кто-то захочет рассказать о своем романе с полувековой разницей со своей сотрудницей, - заявила журналистам адвокат артистки Елена Забралова.

Между тем, как становится известно из другого источника, вращающегося в артистических кругах, у Петросяна действительно есть любовница, но это не его 29-летняя помощница Татьяна Брухунова.

Бывшая представительница интересов Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур рассказала «КП» о том, что к ней обратилась женщина, представившаяся возлюбленной Петросяна со стажем.

- Мы встречались с ней ночью и она категорически не хочет, чтобы я раскрывала ее имя, - говорит Мазур. - Она актриса. Но, поверьте мне, полученная информация заставила меня сильно насторожиться. Тем более информация о том, что якобы ребенок у нее…

- У Брухуновой?

- Господь с вами! У женщины, которая ко мне обратилась.

- О ее беременности?

- Нет! У нее уже ребенок подрос.

- От Петросяна?

- Да. Но надо все проверять. У меня есть подозрения, что меня втравливают в историю и пытаются использовать втемную. Думаю, эта история получит необыкновенное развитие. Актриса давала намеки на то, что у Евгения Вагановича заболевание… У меня есть впечатление, что это все — атака на Елену Григорьевну, которая мне глубоко симпатична и меньше всего я хочу Елене Григорьевне каким-то образом досадить. Потому что полученная информация доказывает, что Петросян 15 лет с ней не жил. Об этом говорил и его адвокат Сергей Жорин. Но все это очень похоже на махинацию.

- Как долго вы знаете эту женщину?

- Мы с ней общаемся почти месяц, она в первый раз на меня вышла 10 августа. Я проверила и выяснила, что эта девушка действительно актриса, она есть в рейтинге актеров. Но насколько информация реальна — большущий вопрос. Она, например, утверждает, что будучи матерью ребенка Петросяна, от него не получала существенных средств. По ее словам, Евгений Ваганович никогда не был щедр на деньги. Квартиру ей он не купил. Говорит, что Петросян копейки ломанной не давал и приходилось все выклянчивать.

- А для чего ей вы? Чтобы представлять интересы как юрист?

- Я не юрист, я не адвокат. Я ей нужна для чего-то другого. Она серьезно опасается за свое состояние, в том числе физическое. Подозреваю, что меня пытаются нанять, как менеджера

- Все сразу вспомнили историю с Джигарханяном.

- Ну да. У всех сразу прошли аналогии. И она о том же ровно говорит. Определенный имидж у меня есть. Я же практически вытащила Цымбалюк. И если бы она сама не решила бы, что нам пора расстаться, я бы ее оставила и с квартирами, и с именем.

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