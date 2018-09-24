Находящегося под домашним арестом Ертаева обвинили в организации преступления

Ертаев, по словам Евгения Пак, несмотря на запрет, пользуется сотовой связью и интернетом.

Муж Татьяны Пак, которую органы следствия считают доверенным лицом банкира Жомарта Ертаева, заявил, что последний организовал преступление, находясь в Москве под домашним арестом, а также в настоящее время угрожает расправой их семье, передает корреспондент Zakon.kz.

Евгений Пак, вернувшийся в Алматы из Москвы, заявил, что дал показания следствию касательно дела его супруги Татьяны Пак. Помимо этого, мужчина собрал представителей СМИ, чтобы сообщить свою версию того, как его жена оказалась фигуранткой по уголовному делу в отношении Ертаева.

Как известно, следственными органами Казахстана ведется досудебное расследование по факту хищения средств АО "Bank RBK" в особо крупном размере. Речь, в том числе, идет о сумме, взятой в кредит компанией "Ордабасы Комьюникейшенс" (ныне ТОО "Asset Invest") на покупку акций "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" (Алма ТВ). Ертаева подозревают в хищении денег банка для приобретения крупнейшего казахстанского оператора кабельного телевидения. В пособничестве ему подозревают Татьяну Пак.

Как рассказал Евгений Пак, он познакомился с Ертаевым в СИ-1 Алматы в 2010 году, когда тот проходил подозреваемым по факту хищения средств "Альянс банка". Сам Пак, с его слов, был подозреваемым по факту лже-предпринимательства. За решеткой между подозреваемыми завязались приятельские отношения, которые они впоследствии поддерживали.

"В сентябре 2017 года Ертаев обратился с просьбой переоформить на меня долю в "Ордабасы Комьюникейшенс", которая владеет 100% акциями Алма ТВ. Я на тот момент знал, что Ертаев владеет этой компанией", - сказал Пак.

По его словам, банкир хотел, чтобы компанию переоформили на супругу - Татьяну Пак.

"Так как мы поддерживали дружеские отношение и посчитали, что ничего противозаконного в этом нет, мы с супругой поддержали эту сделку... ...Потом узнали, что у компании имеется долг перед "Bank RBK" в размере, превышаемом 30 млрд тенге. Насколько нам известно, данные средства были получены самим Ертаевым гораздо раньше в виде кредита у "Bank RBK". В дальнейшем после возбуждения в отношении Ертаева уголовного дела по факту хищения средств банка, мою супругу стали достаточно часто вызывать в следственные органы для дачи показаний по данной сделке", - рассказал Пак.

Ертаев, с его слов, нанял Татьяне Пак адвоката, который вместе с банкиром убедили ее не давать верные показания о фиктивности сделки по переоформлению "Ордабасы Комьюникейшенс". Татьяна должна была говорить следствию, что приобрела данную компанию в рассрочку. Впоследствии Татьяну Пак поместили в СИЗО.

"Ертаев ничем нам не мог помочь, единственное, что он сделал - это инициировал кампанию в СМИ, где говорил о рейдерском захвате Алма ТВ... ...Я, конечно, сейчас осознаю, что позиция защиты, навязанная нам Ертаевым и адвокатом, на самом деле была позицией защиты и выгораживания самого Ертаева...", - считает Евгений Пак.

Недавно он принял решение вернуться в Казахстан и дать показания следствию. Об этом Пак сообщил Ертаеву. Тот, со слов спикера, отговаривал его от поездки, заставил подписать документ в присутствии его адвокатов и юристов, о том, что не будет давать показания против него.

"Жомарту Ертаеву запрещено пользоваться телефонной связью и интернетом. Однако я ответственно заявляю, что Ертаев продолжает пользоваться как сотовой связью, так и интернетом. Более того, он создает в мессенджере whatsapp группы, где помимо него присутствуют приближенные к нему люди, юристы, пиарщики, где он раздает указания, где он обсуждает вопросы о его экстрадиции, его уголовного преследования", - сказал Пак.

Более того, он сообщил, что Ертаев организовал преступление.

"2 сентября 2018 года уже после моего приезда сюда в Казахстан Ертаев отправил ко мне домой (прим.ред.: в Москве) сотрудников своей службы безопасности, где в присутствии моего родственника, на попечении которого были оставлены мои несовершеннолетние двое детей, 11 и 12 лет, двое сотрудников, путем угроз в отношении меня, моей семьи, моих детей физической расправы -он угрожал тем, что готов вырезать мою семью, он по сути проник в мой дом, где украл мой сотовый телефон. Я считаю, что Ертаев, опасаясь что в моем телефоне были записи моей личной с ним переписки, из вышеназванных групп, переживает, что данные переписки могут попасть к правоохранительным органами и повлиять на условия его содержания в Москве", - сообщил Евгений Пак.

На данный момент, по его словам, Ертаев продолжает им угрожать.

В июне текущего года компания "Asset Invest", которой принадлежит 100% акций Алма ТВ, была признана банкротом. При этом отмечалось, что Татьяна Пак не владеет напрямую акциями АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан". Она является директором и владеет 50% в ТОО "Asset Invest".

Весной текущего года СМИ сообщили о задержании в центре Москвы бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева. Через несколько дней его поместили под домашний арест. Ертаев заочно обвиняется Генпрокуратурой Казахстана в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 177 УК РК. По версии обвинения, Ертаев участвовал в хищении около $80 млн, полученных в качестве кредита в АО "Bank RBK", в котором он работал советником председателя совета директоров.

Ирина Капитанова

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