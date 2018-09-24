Подозреваемый в избиении военнослужащего на "Хоргосе" арестован

Он будет содержаться под стражей до окончания расследования дела.

Суд санкционировал арест подозреваемого в избиении военнослужащего на территории МЦПС «Хоргос» на время проведения досудебного расследования, сообщает Zakon.kz.

Информацию об аресте подозреваемого подтвердили в ДВД Алматинской области.

«Панфиловский районный суд санкционировал арест подозреваемого на время досудебного расследования. Сейчас он содержится под стражей. В производстве следователей Панфиловского РОВД продолжается досудебное расследование по статье 380 РК (применение насилия в отношении представителя власти)», – подтвердил информацию официальный представитель пресс-службы областного ДВД Кобейхан Нурахмет.

Отметим, что согласно УК РК данное преступление наказывается штрафом в размере до 3 000 месячных расчетных показателей (1 МРП - 2 405 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Казахстанского военнослужащего жестоко избили во время несения службы в Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» 19 сентября 2018. Инцидент произошел между военнослужащим и гражданским лицом, предположительно сотрудником МЦПС «Хоргос». Военнослужащий находился при исполнении. Драка между ними началась, когда гражданский попытался пройти без пропуска. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, пострадавший военнослужащий – госпитализирован.

Как сообщил врач-травматолог Центральной районной больницы Панфиловского района Алматинской области Жомарт Нураханов, пострадавший поступил в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. У него зафиксирован перелом нижней челюсти и сотрясение головного мозга.

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